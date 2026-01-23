Эстонию лишили права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за РФ и Беларуси

Эта страна отказалась выдавать визы спортсменам из стран-агрессоров.

Международная федерация фехтования (FIE) сообщила Эстонскому союзу фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы, который должен был состояться в июне 2026 года в Таллинне, передано Франции, сообщает эстонская телерадиокомпания "ERR".

Как сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг, решение было принято еще 14 января, однако эстонскую сторону уведомили о нем только сейчас.

Эстонии отказали в проведении чемпионата из-за того, что она не гарантировала выдачу виз спортсменам из России и Беларуси.

Видео дня

Более того, в конце прошлого года вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митта заявил, что "позиция правительства однозначна: спортсменам из РФ и РБ визы не выдаются, действует нулевая терпимость и исключений не будет".

Международные спортивные ассоциации возвращают Россию и Беларусь к соревнованиям

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Международная федерация фехтования допустила к участию в соревнованиях россиян и белорусов в "нейтральном" статусе. В Исполнительном комитете Международной федерации фехтования тогда рассказали, что россияне и белорусы, выступающие под "нейтральным" флагом, вернутся к выступлениям в командных соревнованиях на турнирах.

В 2022 году российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных командных соревнований из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

В ноябре исполнительный комитет Международной федерации дзюдо вслед за Беларусью снял санкции с России. В заявлении комитета говорится, что МФД "прошла период значительного геополитического давления с взвешенной ответственностью, обеспечивая дальнейшее единство сообщества дзюдо и безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран" и что после восстановления полного национального представительства белорусских спортсменов, МФД "считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях".

А уже в декабре Шахматная федерация проголосовала за возвращение национальных символов РФ и Беларуси на юношеском уровне.

Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за соответствующее решение.

Вас также могут заинтересовать новости: