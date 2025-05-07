Решение вступит в силу уже с ближайшего чемпионата Европы-2025.

Международная федерация фехтования допустила к участию в соревнованиях россиян и белорусов в "нейтральном" статусе. Об этом говорится в заявлении федерации.

В Исполнительном комитете Международной федерации фехтования рассказали, что россияне и белорусы, выступающие под "нейтральным" флагом, вернутся к выступлениям в командных соревнованиях на турнирах. Решение вступит в силу уже с ближайшего чемпионата Европы-2025. Он состоится 14-19 июня в итальянском городе Генуя.

Напомним, что россиянам и белорусам разрешили участвовать в международных турнирах по фехтованию в индивидуальных соревнованиях еще в 2023 году.

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В 2022 году российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных командных соревнований из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Последний раз сборная РФ участвовала в командных европейских соревнованиях по фехтованию в 2019 году. Тогда он выиграла три золотые медали.

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