Магучих позже попыталась побить рекорд соревнований.

В китайском Шанхае состоялись вторые в сезоне Бриллиантовой лиги соревнования в женском секторе прыжков в высоту. Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу, взяв высоту 2 метра с первой попытки, сообщает ФЛАУ.

Отмечается, что Магучих опередила своих главных конкуренток из Австралии. Никола Олислагерс стала второй с результатом 1,98 метра, а Элеанор Паттерсон завоевала "бронзу" с результатом 1,95 метра.

"Преодолев 2,00 метра, Магучих обеспечила себе победу в прыжках в высоту. Однако не остановилась на этом и попыталась побить рекорд соревнований, который еще в 2007 году установила хорватка Бланка Влашич, добавив к нему сантиметр. Но все три попытки на 2.03 м на этот раз не дали желаемого результата", - добавили в ФЛАУ.

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Кроме того, еще одна украинская спортсменка, Юлия Левченко, одержала четвертое место на втором этапе Бриллиантовой лиги. Она взяла высоту 1,92 метра.

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