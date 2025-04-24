По словам спортсмена, вместо того, чтобы помогать Украине, президент США критикует Владимира Зеленского.

Чешский бывший хоккеист Доминик Гашек поддержал Украину после массированной атаки, которую Россия осуществила в ночь на 24 апреля. Кроме того, он назвал президента США Дональда Трампа "предателем демократического мира".

"Сегодня ночью Россия снова убила по меньшей мере 9 человек и ранила 63 в Украине. И в то же время президент США Дональд Трамп не в состоянии осудить эти ужасные преступления. Он не в состоянии сделать все, чтобы величайший преступник современности Путин предстал перед судом за свои ужасные преступления. Он не в состоянии вести переговоры о высоких тысячах миллиардов евро, которые Россия должна заплатить Украине за все ужасные вещи, которые она сделала с Украиной и ее народом", - высказался спортсмен в своей заметке в соцсети X.

Гашек добавил, что вместо этого Трамп критикует украинского президента и "лидера демократического мира" Владимира Зеленского, который защищает свою страну и не хочет отдавать ее территорию.

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"Американский президент является предателем демократического мира", - подчеркнул бывший хоккеист.

Напомним, Доминик Гашек играл в Национальной хоккейной лиге. В частности в составе сборной Чехии голкипер по прозвищу "Доминатор" завоевал золото на Олимпийских играх-1998.

Атака РФ по Украине 24 апреля - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 апреля Россия запустила по Украине 215 ракет и дронов. Основным направлением удара стал Киев. В целом было подтверждено сбитие 112 воздушных целей.

В результате ракетной атаки России на Киев погибло девять человек, еще более 70 человек получили ранения.

Также Владимир Зеленский рассказал, что во время ночного удара по дому в Киеве погибли молодые брат и сестра. По его словам, парню был 21 год, девушке - 19 лет. Глава государства добавил, что сегодняшняя атака одна из самых сложных и наглых со стороны России.

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