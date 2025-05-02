Шибутани приостановили карьеру из-за онкологического заболевания Майи.

Американские фигуристы, брат и сестра Алекс и Майя Шибутани, после 7-летнего перерыва возвращаются на лед. Как пишет ВВС, пауза в спорте была вызвана онкологическим заболеванием Майи.

По данным СМИ, сейчас дуэт, известный поклонникам как Shib Sibs, намерен побороться за участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Свою карьеру они приостановили после Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, где завоевали бронзовые медали в танцах на льду и командном турнире. Позже Майя перенесла серьезную операцию - удаление опухоли на почке.

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"Последние семь лет стали для нас и испытанием, и источником вдохновения. Я счастлива и благодарна за то, что снова здорова и имею возможность вернуться к любимому спорту", - отметила 30-летняя Майя Шибутани.

За время отсутствия на соревнованиях брат и сестра успели выпустить четыре детские книги. Однако теперь они снова сосредоточены на тренировках. Алекс Шибутани подчеркнул, что годы вне спорта подарили им новый взгляд и силы для возвращения:

"Мы не воспринимаем этот шанс как должное. Нам по-настоящему нравится весь процесс, и мы с нетерпением ждем новых выступлений".

Свою первую мировую награду - бронзу чемпионата мира - они получили еще в 2011 году, став самыми молодыми призерами в танцах на льду за последние 50 лет. Также на их счету серебро ЧМ-2016, бронза ЧМ-2017 и два титула чемпионов США.

Их возвращение приветствуют и в Федерации фигурного катания США.

"Они сильные послы спорта как на льду, так и за его пределами. Их камбэк делает сборную США только сильнее", - заявил старший директор по работе со спортсменами Джастин Диллион.

Украинец установил мировой рекорд

Как писал УНИАН, украинский спортсмен и силач, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в 18-дюймовой становой тяге. В частности, богатырь потянул 550 кг.

Новиков под аплодисменты оторвал от пола огромную штангу, затем развернул над собой флаг Украины. Присутствующие в зале выкрикивали: "Слава Украине!". Военные заявили, что достижения Новикова также свидетельствуют о несокрушимости украинского народа.

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