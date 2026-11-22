Издание считает, что в нынешней команде нападающий не получает достаточной игровой практики.

Украинский нападающий Артем Довбик согласился на переход в испанскую "Валенсию". Судьба потенциального трансфера зависит от договоренностей между клубами, сообщает sport.ua.

Издание, ссылаясь на Cadena SER, сообщило, что форвард "Ромы", который в настоящее время выступает за "Болонью" на правах аренды, готов вернуться в чемпионат Испании уже с 1 января.

Как сообщил источник, Довбик уже дал согласие своему окружению работать над переходом.

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По данным издания, испанский футбольный клуб рассматривает вариант аренды футболиста с правом выкупа, без обязательного финансового обязательства летом 2027 года.

При этом, отмечает издание, для осуществления трансфера необходимо урегулировать вопросы между "Ромой", "Болоньей" и испанским клубом.

Напоминается, что римский футбольный клуб заплатил за Довбика 35 миллионов евро плюс бонусы после его успешного сезона в "Жироне".

Издание считает, что в нынешней команде нападающий не получает достаточной игровой практики. Более того, после смены тренера его роль в "Болонье" ещё больше сократилась.

В частности, пишет издание, Довбик в последних шести матчах в общей сложности провел на поле всего 21 минуту.

Артем Довбик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в мае Довбик возобновил тренировки с командой после перенесенной операции на ноге. Футболист получил травму в январе во время матча 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче", где вышел на замену на 60-й минуте и отличился забитым мячом. Тогда он провёл на поле всего 26 минут, после чего получил травму. Всего в сезоне 2025/26 Довбик провёл 17 матчей за "Рому", забил три гола и отдал две голевые передачи.

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