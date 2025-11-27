Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных учреждений, и наша обязанность - защищать спорт и наших спортсменов, - заявил исполнительный комитет Федерации.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо вслед за Белоруссией снял санкции и с России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.

В заявлении говорится, что МФД "прошла период значительного геополитического давления с взвешенной ответственностью, обеспечивая дальнейшее единство сообщества дзюдо и безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран".

Далее там сказано, что после восстановления полного национального представительства белорусских спортсменов, МФД "считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях".

В федерации надеются, что возвращение спортсменов страны-агрессора в международный спорт "обогатит соревнования".

"Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что их полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, одновременно соблюдая принципы МФД по справедливости, инклюзивности и уважения", - заявляют в исполкоме Федерации.

Также в заявлении говорится о том, что "дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать платформой для геополитических целей".

Поэтому Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и эмблемами, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.

Участие России и Беларуси в спортивных соревнованиях

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года, Международная федерация дзюдо сняла санкции с белорусских спортсменов, что вызвало протест и возмущение у украинской федерации дзюдо. В нашей федерации заявили, что это решение является "грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и ударом по принципам справедливости в спорте".

Вместе с тем в мае текущего года Международный олимпийский комитет запретил участие России в зимних Олимпийских играх, которые в следующем году пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

