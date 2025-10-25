Профильные спортивные федерации не разрешили этим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях для Паралимпиады.

Спортсмены из России и Беларуси не поедут на зимние Паралимпийские игры-2026 в Италию. Об этом говорится в заявлении Международного паралимпийского комитета (МПК).

В Комитете напомнили, что ранее Генеральная ассамблея МПК проголосовала за отмену частичного отстранения национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России. Это решение означает, что паралимпийцы обеих стран могут свободно участвовать в Паралимпийских играх при условии их квалификации на Игры в соответствии с правилами соответствующей международной федерации.

Однако МПК получил подтверждение от каждой из четырёх международных федераций, чьи виды спорта включены в программу зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортина-2026 – Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU), Всемирной федерации кёрлинга и Всемирной федерации паралимпийского хоккея – о том, что на практике ни один спортсмен из этих двух стран не сможет квалифицироваться на мартовские Игры.

Первые три из них не разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях для Паралимпиады, а четвертая, отвечающая за хоккей, дала разрешение слишком поздно, когда квалификационный отбор уже завершился.

"Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в своих соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане", - подытоживают в МПК.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В них примут участие около 600 спортсменов, которые будут соревноваться в 79 видах спорта.

Зимняя Олимпиада в Италии

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предлагает объявить перемирие во всех войнах на время зимней Олимпиады-2026.

"В связи с Олимпийскими играми в Милане и Кортине мы подаем в ООН предложение об "олимпийском перемирии" для всех войн - в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Мы должны быть борцами за мир", - сказал он.

В МИД Украины уже заявили, что поддерживают это решение.

