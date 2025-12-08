Спортсмен поделился своим видением относительно звания абсолютного GOAT (Greatest Of All Time) в боксе.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал единственного боксера, с которым он и братья Кличко никогда не сравнятся.

Отмечается, что в мировом боксе десятилетиями идут споры между сторонниками Мухаммеда Али и Шугара Рэя Робинсона, впрочем Усик без колебаний отдал предпочтение именно Али.

Как сообщал УНИАН, Усик сохраняет титулы WBC, WBO и IBF, впрочем потерял титул WBO. Он освободил пояс из-за нежелания проводить обязательную защиту против претендента Фабио Уордли.

В то же время Усик заявил, что хотел бы попробовать свои силы в поединке по правилам ММА. Боксер сказал, что в UFC встретился бы с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Джоном Джонсом.

Кроме того, стало известно, что WBC разрешил Усику провести добровольный чемпионский бой с американским спортсменом Деонтеем Уайлдером.

Ранее издание ESPN обновило рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по итогам ноября 2025 года. Усик сохранил свою позицию на втором месте списка, а первенство в рейтинге по-прежнему занимает американский боксер Теренс Кроуфорд.

