Издание ESPN обновило рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по итогам ноября 2025 года.
Первенство в рейтинге по-прежнему занимает американский боксер Теренс Кроуфорд. 13 сентября он уверенно одолел мексиканца Сауля Альвареса. Трое абсолютных чемпионов мира сохранили свои позиции в тройке сильнейших.
Украинец Александр Усик, который является обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе, также сохранил свою позицию на втором месте списка.
Замыкает тройку лидеров японец Наоя Иноуэ.
Лучшие боксеры мира, независимо от весовой категории от ESPN:
1. Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО),
2. Александр Усик (24-0, 15 КО),
3. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО),
4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО),
5. Джесси Родригес (23-0, 16 КО),
6. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО),
7. Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО),
8. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО),
9. Дзюнто Накатани (31-0, 24 КО),
10. Девин Хейни (33-0, 15 КО).
