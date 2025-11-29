Лидером рейтинга остался американец Теренс Кроуфорд.

Издание ESPN обновило рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по итогам ноября 2025 года.

Первенство в рейтинге по-прежнему занимает американский боксер Теренс Кроуфорд. 13 сентября он уверенно одолел мексиканца Сауля Альвареса. Трое абсолютных чемпионов мира сохранили свои позиции в тройке сильнейших.

Украинец Александр Усик, который является обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе, также сохранил свою позицию на втором месте списка.

Замыкает тройку лидеров японец Наоя Иноуэ.

Лучшие боксеры мира, независимо от весовой категории от ESPN:

1. Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО),

2. Александр Усик (24-0, 15 КО),

3. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО),

4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО),

5. Джесси Родригес (23-0, 16 КО),

6. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО),

7. Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО),

8. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО),

9. Дзюнто Накатани (31-0, 24 КО),

10. Девин Хейни (33-0, 15 КО).

