Теренс Кроуфорд поднялся с третьей на первую позицию.

Украинец Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring. В обновленном рейтинге произошли существенные изменения из-за поединков, прошедших 13 и 14 сентября.

Так, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку. Его сместил американец Теренс Кроуфорд, который поднялся с третьей на первую позицию.

Это произошло благодаря победе Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября. Кроуфорд в результате поединка отобрал у соперника титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.

Видео дня

Теперь Кроуфорд - первый боксер в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. В 2017 году Теренс победил Джулиуса Индонго, в 2023-м - Эррола Спенса, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе соответственно.

Одну позицию в рейтинге также потерял абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ. Он 14 сентября разгромил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, однако пропустил вперед Кроуфорда и теперь идет на третьем месте.

В целом десятка сильнейших боксеров мира по версии The Ring сейчас выглядит так:

Теренс Кроуфорд (США) Александр Усик (Украина) Наоя Иноуэ (Япония) Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес (США) Дзюнто Накатани (Япония) Шакур Стивенсон (США) Дэвид Бенавидес (США) Сауль Альварес (Мексика)

Александр Усик - последние новости

Ранее Всемирная боксерская организация обязала украинского боксера Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера. Украинский чемпион запросил отсрочку из-за травмы. После этого WBO предоставила отсрочку на 90 дней.

Также промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа заявил, что бывший чемпион мира вернется на ринг уже в декабре 2025 года после поражения от Александра Усика.

Вас также могут заинтересовать новости: