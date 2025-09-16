Украинец Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring. В обновленном рейтинге произошли существенные изменения из-за поединков, прошедших 13 и 14 сентября.
Так, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку. Его сместил американец Теренс Кроуфорд, который поднялся с третьей на первую позицию.
Это произошло благодаря победе Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября. Кроуфорд в результате поединка отобрал у соперника титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.
Теперь Кроуфорд - первый боксер в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. В 2017 году Теренс победил Джулиуса Индонго, в 2023-м - Эррола Спенса, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе соответственно.
Одну позицию в рейтинге также потерял абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ. Он 14 сентября разгромил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, однако пропустил вперед Кроуфорда и теперь идет на третьем месте.
В целом десятка сильнейших боксеров мира по версии The Ring сейчас выглядит так:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Александр Усик (Украина)
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Джесси Родригес (США)
- Дзюнто Накатани (Япония)
- Шакур Стивенсон (США)
- Дэвид Бенавидес (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
Александр Усик - последние новости
Ранее Всемирная боксерская организация обязала украинского боксера Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера. Украинский чемпион запросил отсрочку из-за травмы. После этого WBO предоставила отсрочку на 90 дней.
Также промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа заявил, что бывший чемпион мира вернется на ринг уже в декабре 2025 года после поражения от Александра Усика.