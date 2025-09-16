Александр Усик уступил первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира / фото REUTERS

Украинец Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring. В обновленном рейтинге произошли существенные изменения из-за поединков, прошедших 13 и 14 сентября.

Так, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку. Его сместил американец Теренс Кроуфорд, который поднялся с третьей на первую позицию.

Это произошло благодаря победе Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября. Кроуфорд в результате поединка отобрал у соперника титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.

Теперь Кроуфорд - первый боксер в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. В 2017 году Теренс победил Джулиуса Индонго, в 2023-м - Эррола Спенса, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе соответственно.

Одну позицию в рейтинге также потерял абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ. Он 14 сентября разгромил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, однако пропустил вперед Кроуфорда и теперь идет на третьем месте.

В целом десятка сильнейших боксеров мира по версии The Ring сейчас выглядит так:

  1. Теренс Кроуфорд (США)
  2. Александр Усик (Украина)
  3. Наоя Иноуэ (Япония)
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес (США)
  7. Дзюнто Накатани (Япония)
  8. Шакур Стивенсон (США)
  9. Дэвид Бенавидес (США)
  10. Сауль Альварес (Мексика)

Ранее Всемирная боксерская организация обязала украинского боксера Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера. Украинский чемпион запросил отсрочку из-за травмы. После этого WBO предоставила отсрочку на 90 дней.

Также промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа заявил, что бывший чемпион мира вернется на ринг уже в декабре 2025 года после поражения от Александра Усика.

