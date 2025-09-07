Ранее украинский чемпион запросил отсрочку на ведение переговоров с Паркером.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера.

Украинский чемпион запросил отсрочку на ведение переговоров с Паркером. В качестве причины он назвал травму. WBO одобрила этот запрос.

Организация официально сообщила, что Усик получил отсрочку на 90 дней. Стоит отметить, что отсчет этого срока будет начинаться с 9 августа 2025 года.

Тем временем Джозефу Паркеру дали разрешение на бой против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября.

Александр Усик будет обязан выйти на ринг против победителя этого поединка без каких-либо промежуточных боев.

Легендарные Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут поединок. Несмотря на то, что оба бойца уже завершили профессиональную карьеру, они подписали соглашение на бой. Они должны встретиться на ринге весной 2026 года.

Тем временем Формула-1 продлила контракт с Гран-при Монако. Этот трек является одним из самых любимых как у гонщиков, так и у болельщиков.

"Улицы Монако наполнены звуками Формулы-1 с первых дней существования этого вида спорта, поэтому я рад объявить о продлении этого фантастического мероприятия до 2035 года", – подчеркнул президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

