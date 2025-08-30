Вероятно, Дюбуа вернется на ринг в декабре 2025 года.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа заявил, что бывший чемпион мира вернется на ринг. Его слова цитирует The Ring.

По словам Уоррена, следующий бой Дюбуа понравится зрителям. Это будет первый поединок британца после поражения от украинца Александра Усика в ночь с 19 на 20 июля, когда состоялся их бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Уоррен не назвал ни имени соперника, ни даты поединка. Тем не менее ранее новый советник британца Сэм Джонс говорил в эфире SkySports, что его клиент может вернуться на ринг уже в декабре 2025 года.

Видео дня

Тогда же Джонс сказал, что Дюбуа разочарован своим выступлением в поединке с Усиком. По его словам, британцу необходимо заменить тренера.

Другие новости бокса

Ранее абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вошел в список самых богатых боксеров в истории по версии GiveMeSport. Он оказался единственным украинцем, оказавшимся в этом рейтинге.

Кроме того, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который мог бы победить Усика. По его словам, это британец Дерек Чисора. Тем не менее Усик уже побеждал Чисору в 2020 году.

Вас также могут заинтересовать новости: