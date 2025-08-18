По его словам, именно этот британец может доставить украинцу наибольшее количество проблем.

Бывший британский чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который мог бы доставить больше всего проблем украинскому абсолютному чемпиону Александру Усику. Интересным в этой ситуации является то, что этого бойца Усик уже побеждал в 2020 году.

"Искренне говоря, единственный человек, который прямо сейчас может это сделать, смотря на недавние выступления и то, когда они дрались друг с другом — это Дерек Чисора", - подчеркнул Хэй в интервью Boxing Social.

По его словам, именно у Чисоры был "лучший шанс" в противостоянии с Усиком. Этот боксер "давил" и "выиграл больше раундов, чем кто-либо другой". Последние три боя Чисора выиграл — в августе 2023 года Джеральда Вашингтона, в июле 2024 — Джозефа Джойса, в феврале 2025 года — Отто Валлина.

Также Хэй заявил, что у Чисоры такой стиль, который он сам ненавидит, ведь британец заставляет соперников драться каждую секунду.

"Это кошмар, это действительно истощает, и Усик не был готов к этому. Усик выкарабкался, но с того времени, похоже, что ему стало более комфортно. Никто другой не пытался боксировать с Александром, нагружать его, как делал Чисора", - подчеркнул Хэй.

Ранее УНИАН сообщал, что есть один молодой боец, который "разнес" бы украинца. По крайней мере, такое мнение высказал Тайсон Фьюри, который дважды проиграл Усику. По его словам, старый спортсмен никогда не сможет противостоять молодому.

Однако есть и более надежный источник, осведомленный в том, кто действительно может стать следующим соперником Александра. В частности, Усик может выйти на ринг с Джозефом Паркером, Тайсоном Фьюри или с Джейком Полом.

