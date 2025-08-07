'Я перееду украинца': американский супертяжеловес намекнул на бой с Усиком

Джаррелл Миллер уверен, что способен сломать непобедимого чемпиона из Украины - если пройдет полноценную подготовку.

Скандально известный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 KO) сделал громкое заявление о готовности выйти против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO).

"Я уверен, что легко смогу побить Усика. Мне нужно нормально потренироваться и провести полноценный лагерь, чтобы победить его. Я перееду украинца. У него будут огромные проблемы. Он всегда испытывает трудности, когда его соперники опускают подбородок и идут в жесткий бой" - заявил Миллер, подчеркивая, что стилистически он является неудобным соперником для Усика, пишет SPORT .UA.

Американец считает, что агрессивная, жесткая манера ведения боя способна сломать чемпиона, особенно если ему "не давать дышать". Он также указал, что Усик имеет трудности с боксерами, которые не боятся давления.

Что известно о Джарелле Миллере

Миллер в последний раз боксировал в августе 2024 года против Энди Руиса - поединок завершился ничьей. Единственное поражение американец потерпел в декабре 2023 года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа в десятом раунде. Несмотря на это, Миллер сохраняет уверенность в своих силах и имеет в послужном списке победы над известными супертяжами: Джеральдом Вашингтоном, Лукасом Брауном, Томашем Адамеком и другими.

Пока Усик готовится к защите титулов или потенциальному реваншу с Тайсоном Фьюри, слова Миллера могут стать началом новой интриги в мире бокса.

