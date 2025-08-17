По словам британского боксера, у Усика не будет ни единого шанса против этого молодого спортсмена.

Бывший обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который проиграл свои последние два поединка Александру Усику, рассказал, кто же, по его мнению, может победить абсолютного чемпиона из Украины.

Он признался, что у другого британского бойца — 20-летнего Мозеса Итаумы — есть огромные шансы победить Усика, передает Queensberry Promotions. По словам Фьюри, в этом виде спорта огромную роль играет именно возраст.

"Бокс — это игра молодых. Как я говорил Владимиру Кличко, когда ему было 37: бокс — это игра молодых, и он ни на кого не ждет. Мозес разнесет всех стариков в этом дивизионе — Усика, Джошуа, Миллера, кого угодно, даже Чжана, да хоть и Луиса Ортиса", - подчеркнул он.

Фьюри подчеркнул, что "старый боксер" никогда не сможет соревноваться с молодым, поэтому у Усика нет никаких шансов.

Мозес Итаума - может ли он выйти на ринг с Усиком

С начала своей профессиональной карьеры (28 января 2023 года) он провел уже 13 поединков, все из которых закончил в свою пользу (11 боев Итауме удалось закончить досрочно).

Последний из них состоялся в ночь на 17 августа — против Диллиана Уайта. Он закончился в первом раунде. Сразу после этого Турки Аль аш-Шейх — глава Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии — заявил о желании организовать бой Итаума-Усик.

Усик же может провести следующий бой против Джозефа Паркера или же — третий, заключительный поединок против Тайсона Фьюри.

