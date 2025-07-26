Фьюри назвал этих боксеров своими "братьями".

Бывший чемпион мира по боксу в свехтяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что собирается вернуться на ринг в следующем году, при этом он назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги.

Как пишет The Sun, он исключил возможность поединка с бывшим спарринг-партнёром Агитом Кабайелом и близким другом Джозефом Паркером.

"Они мои два брата. Они оба прекрасные парни, и оба — будущие чемпионы мира в тяжёлом весе. Агит Кабайель и Джозеф Паркер… Я желаю им всего самого наилучшего в мире и не буду драться ни за какие деньги, потому что есть вещи, за которые не стоит бороться", - заявил он.

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Ранее Кабайель планировал сразиться с Фьюри в 2020 году, но бой сорвался.

33-летний Паркер в 2017 году победил двоюродного брата Фьюри Хьюи и завоевал пояс WBO, и с тех пор они тесно дружат.

Паркер должен сразиться с Александром Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою Усика с Джозефом Паркером. Сообщается, что у нашего спортсмена есть всего 30 дней, чтобы достичь соглашения с Паркером. Если же Усик откажется, он будет лишен звания абсолютного чемпиона мира, в его владениях останется три пояса — WBA, WBC и IBF.

Недавно промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, рассказал, что цыганский король планирует драться с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат пояса WBA, WBO, IBO и IBF.

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