'Весь мир хотел бы видеть этот бой': Льюис неожиданно обратился к Фьюри

Легендарный чемпион отметил, что Британия хочет увидеть бой двух мощных боксеров страны.

Легендарный Леннокс Льюис призвал Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) провести бой против другого британского боксера - Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

"Фьюри нужен большой бой. Ему нужен большой британский бой, как у меня с Фрэнком Бруно. Они уже давно об этом говорят. Я надеюсь, что Фьюри и Джошуа это сделают, потому что Англия любит большие бои, когда дело доходит до бокса", - сказал Льюис в комментарии SkySports.

Он добавил, что этот бой станет "вопросом уважения", а также определит, кто лучший британский чемпион в гэвивейте.

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"Весь мир хотел бы увидеть этот бой, особенно британские болельщики, которые любят хорошие поединки между этими двумя большими тяжеловесами. Я хотел бы увидеть этот бой", - добавил Льюис.

Фьюри хочет трилогию с Усиком

Напомним, что Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Цыганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Недавно известный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал о планах британского боксера на ближайшее будущее.

Функционер сообщил, что в Цыганский король все же планирует драться с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат пояса WBA, WBO, IBO и IBF.

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