Фрэнк Уоррен отметил, что Тайсон Фьюри все же планирует подраться с Александром Усиком.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал о планах британского боксера на ближайшее будущее.

Функционер сообщил, что в Цыганский король все же планирует сразиться с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат пояса WBA, WBO, IBO и IBF.

"Еще сложно говорить, что нас ждет в ближайшее время. Я недавно разговаривал с Тайсоном о Джо Джойсе.

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Фюри в следующем бою хочет подраться с Дереком Чисорой, затем провести поединок с Александром Усиком, а после этого встретиться с Джо Джойсом. Следующий год должен быть напряженным для него, не правда ли?

Это то, о чем говорил Тайсон. Увидим, к чему мы придем. Что бы не решил Фьюри, я поддержу его. У нас особые отношения, и я хочу только лучшего для него", - приводит слова Уоррена издание Express.

Ситуация в супертяжелом весе после победы Усика над Джошуа

Украинец Александр Усик в августе 2022 года одержал победу над британским боксером Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После победы в реванше над Энтони, Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Циганский король принял вызов украинца, однако команды боксеров не смогли договориться о дате боя.

Позже Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа и в команде Эй Джея заявили, что принимают вызов Цыганского короля, но стороны так и не подписали контракт на этот бой.

Представитель Усика в свою очередь заявил, что следующим соперником украинца может стать американец Деонтей Уайлдер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

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