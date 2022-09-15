Александр Усик проведет свой следующий бой в 2023 году.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик планирует провести свой следующий бой в 2023 году.

Представитель команды украинца Эгис Климас рассказал, что 35-летний украинский боксер предпочел бы выйти на ринг против экс-чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Однако, как отметил Климас, Усик готов подождать итога ближайшего боя Уайлдера с Хелениусом, чтобы потом подраться с победителем этой пары.

"Усик хотел бы драться с Уайлдером, но проведет поединок с победителем его противостояния с Хелениусом. Усик отличается от Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших", - приводит слова Климаса The Ring.

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Кроме того, Эгис Климас отметил, что команда Усика не собирается преследовать Тайсона Фьюри.

"Он всегда создавал проблемы, когда дело доходило до поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Я думаю, что Фьюри боится Усика. Почему он убегает? Потому что видит в Усике опасность", - заявил Климас.

Добавим, что бой Уайлдер - Хелениус состоится 15 октября в Бруклине. Александр Усик планирует посетить этот поединок лично.

Для Деонтея Уайлдера поединок с Хелениусом станет 46-м боем в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в супертяжелом весе, но в 2020-2021 годах дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец сначала принял вызов украинца, однако потом сообщил, что хочет провести бой против Энтони Джошуа. Команда Эй Джея согласилась на бой с Фьюри. Ожидается, что поединок Фьюри - Джошуа состоится в декабре этого года.

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