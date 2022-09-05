Тайсон Фьюри записал обращение к бывшему оппоненту Александра Усика.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вызвал на бой своего соотечественника Энтони Джошуа, которого недавно в реванше победил украинец Александр Усик.

Фьюри заявил, что готов предоставить возможность Эй Джею сразиться за пояс WBC.

"Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл бой Усику. Я хочу предоставить тебе возможность сразиться за пояс чемпиона WBC в ближайшие месяцы.

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Ты только что провел 12-раундовый поединок, я дам тебе несколько месяцев на подготовку. Если ты заинтересован, я сообщу тебе дату. Затем мы проведем бой.

Дай мне знать, если ты заинтересован. Если нет, то я буду искать другого оппонента", - сказал Фьюри.

Видео обращения Тайсона Фьюри:

Добавим, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.

Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию.

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