Александр Красюк подтвердил, что переговоры о бое Усик - Фьюри ведутся.

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал слухи о возможном поединке своего клиента против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Ранее в британской прессе сообщили, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен состояться на Ближнем Востоке 17 декабря.

"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Фьюри – ред.) и принцами Саудовской Аравии", - приводит слова Красюка РБК-Украина.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в спертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

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