Британский боксер Тайсон Фьюри поделился эмоциями от боя Усика против Джошуа.

В ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Победу в этом бою раздельным решением судей одержал представитель Украины.

Своим мнением о бое между Усиком и Джошуа поделился обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

"Только что посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-супертяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были е#####м дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда", - сказал Фьюри.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры.

Примечательно, что Усик уже отобрал у Фьюри один из его поясов. Благодаря победе над Джошуа украинец не только защитил свои титулы, но и завоевал титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Добавим, что после победы над Энтони Джошуа украинский чемпион вызвал на бой Тайсона Фьюри.

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", - сказал Усик.

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