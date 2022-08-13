Победитель реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа получит вакантный титул The Ring.
Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter.
Титул чемпиона в супертяжелом весе по версии журнала The Ring ранее принадлежал Тайсону Фьюри, но "Цыганский король" оставил его. Британский непобедимый боксер официально объявил о завершении карьеры. Также это подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.
Напомним, что реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа.
Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился мыслями о реванше и высказал мнение, что Усику "не нужно выдумывать велосипед".
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- В Украине можно будет посмотреть бой бесплатно.