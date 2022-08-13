Боксеры поспорят также за вакантный титул The Ring.

Победитель реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа получит вакантный титул The Ring.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Титул чемпиона в супертяжелом весе по версии журнала The Ring ранее принадлежал Тайсону Фьюри, но "Цыганский король" оставил его. Британский непобедимый боксер официально объявил о завершении карьеры. Также это подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, что реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа.

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился мыслями о реванше и высказал мнение, что Усику "не нужно выдумывать велосипед".

Усик - Джошуа: что нужно знать