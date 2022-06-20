Украинский боксер - фаворит противостояния.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 20 августа 2022 года проведет реванш против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

Поединок пройдет в Саудовской Аравии и организаторы дали оригинальное название зрелищу: "Ярость на Красном море".

Если фаворитом первого боя считался британец, который тогда владел поясами, то теперь ситуация кардинально изменилась - букмекеры во втором поединке видят украинца фаворитом противостояния.

Так, на победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,50, а на то, что Джошуа сможет взять реванш - 2,79. Ничья оценивается коэффициентом 19,00.

Напомним, что первый бой завершился победой Усика единогласным решением судей.

Усик - Джошуа: что нужно знать