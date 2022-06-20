Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 20 августа 2022 года проведет реванш против экс-чемпиона Энтони Джошуа.
Поединок пройдет в Саудовской Аравии и организаторы дали оригинальное название зрелищу: "Ярость на Красном море".
Если фаворитом первого боя считался британец, который тогда владел поясами, то теперь ситуация кардинально изменилась - букмекеры во втором поединке видят украинца фаворитом противостояния.
Так, на победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,50, а на то, что Джошуа сможет взять реванш - 2,79. Ничья оценивается коэффициентом 19,00.
Напомним, что первый бой завершился победой Усика единогласным решением судей.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.