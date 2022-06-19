Поединок состоится 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Стала известна дата реванша между чемпионом WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа.

Поединок состоится 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия. Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, которая представляет интересы Джошуа.

"Безумие на Красном море", - подписали постер к бою организаторы.

Усик - Джошуа: что было раньше