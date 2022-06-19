Стала известна дата реванша между чемпионом WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа.
Поединок состоится 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия. Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, которая представляет интересы Джошуа.
"Безумие на Красном море", - подписали постер к бою организаторы.
Усик - Джошуа: что было раньше
- Первый бой Джошуа против Усика был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring. Украинец 25 сентября одержал победу единогласным решением судей на территории соперника - в Лондоне.
- Британский боксер дерзко грозится в ринге уничтожить Усика.
Известно, как будут распределены гонорары.