На стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Украинец активней начал бой, оставив за собой первые раунды. Затем Усик немного замедлился и позволил Джошуа сравнять ситуацию на ринге.
В седьмом раунде Усик пошатнул Джошуа, но британец сумел устоять на ногах. Также украинец оставил за собой концовку боя - на последних секундах он прижал Джошуа к канатам, но сил добить соперника уже не оставалось.
По итогам 12 раундов Усик одержал победу единогласным решением судей.
Счет на судейских записках - 117-112, 116-112 и 115-113.
Таким образом, Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа все четыре титула.
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Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.
- Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
- Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.