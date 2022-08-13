Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс, считает экс-чемпион мира Александр Гвоздик.

20 августа Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Британский и украинский боксеры встретятся в Саудовской Аравии.

Джошуа попытается поквитаться за поражение, которое Усик нанес ему в сентябре прошлого года. Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился мыслями о реванше для ISPORT.

"Александр победил благодаря своим феноменальным боксерским умениям, скорости, и прежде всего благодаря тому, что заставил Джошуа играть в свою игру, по своим правилам.

По моему мнению, это был фантастический перформанс со стороны Александра, и не очень удачная, а точнее абсолютно провальная стратегия со стороны Джошуа.

Победы были разные, но оружие одно и то же: быстрые ноги, маневренность и комбинации. Я считаю, что именно эти качества Александр также будет демонстрировать в реванше, не вижу смысла придумывать велосипед.

Возможно их будет больше, потому что сейчас от Джошуа все ожидают более жесткий прессинг, и, думаю, Александр также будет готов к этому.

И Усик, и Джошуа, оба понимают, что перебоксировать Сашу британцу вряд ли удастся. Мне кажется, что Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс, сломать Александра. Это именно то, к чему Усик должен быть готов", – отметил Гвоздик.

Ранее Усик показал свою впечатляющую форму перед битвой с Джошуа.

Вас также могут заинтересовать новости: