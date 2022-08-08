Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку ко второму бою против британского боксера Энтони Джошуа.
Украинец показал, в какой форме он находится в преддверии реванша.
Instagram-аккаунт промоутерской компании Усика Usyk17 Promotions опубликовал короткое видео, на котором украинский боксер выполняет активные движения.
"Осталось две недели", – говорится в описании к видео.
Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.
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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Определился транслятор реванша Усик - Джошуа в Украине
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.