Александр Усик готовится к бою-реваншу против британского супертяжа Энтони Джошуа.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку ко второму бою против британского боксера Энтони Джошуа.

Украинец показал, в какой форме он находится в преддверии реванша.

Instagram-аккаунт промоутерской компании Усика Usyk17 Promotions опубликовал короткое видео, на котором украинский боксер выполняет активные движения.

"Осталось две недели", – говорится в описании к видео.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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