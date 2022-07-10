Бой-реванш против британца Энтони Джошуа станет последним поединком для украинского обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в сотрудничестве с Matchroom Boxing.
Об этом сообщил глава компании Эдди Хирн.
"Это наш последний бой с Усиком в плане промоутерства, поэтому будет лучше, чтобы Джошуа сделал свою работу", – заявил Хирн.
Известный инсайдер Майкл Бенсон также сообщил, что после реванша с Джошуа украинский боксер сможет сам выбирать транслятора поединков. Сейчас такой компанией является Sky, но после завершения контракта обязанности Усика прекратят действие.
В то же время, как сообщил Александр Красюк, сотрудничество Усика с украинской K2 Promotions будет продолжаться.
Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.
Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.