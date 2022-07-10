Александр Усик прекращает свое сотрудничество с Matchroom Boxing.

Бой-реванш против британца Энтони Джошуа станет последним поединком для украинского обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в сотрудничестве с Matchroom Boxing.

Об этом сообщил глава компании Эдди Хирн.

"Это наш последний бой с Усиком в плане промоутерства, поэтому будет лучше, чтобы Джошуа сделал свою работу", – заявил Хирн.

Известный инсайдер Майкл Бенсон также сообщил, что после реванша с Джошуа украинский боксер сможет сам выбирать транслятора поединков. Сейчас такой компанией является Sky, но после завершения контракта обязанности Усика прекратят действие.

В то же время, как сообщил Александр Красюк, сотрудничество Усика с украинской K2 Promotions будет продолжаться.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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