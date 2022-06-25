Супертяжеловес был в форме житомирского футбольного клуба "Полесье", за который он дебютировал прошлой зимой.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик готовится к поединку-реваншу против британца Энтони Джошуа.

В тренировочном лагере 35-летний крымчанин спел песню покойного Кузьмы Скрябина "Сам собі країна". Позади Александра кто-то вывесил флаг Украины. Супертяжеловес был в форме житомирского футбольного клуба "Полесье", за который он дебютировал прошлой зимой.

Ранее Усик демонстрировал не только вокальные способности, но и хореографические. Боксер танцевал под арабскую музыку со своими поклонниками в Саудовской Аравии, где в городе Джидда пройдет его реванш против Джошуа 20 августа. Бой получил экзотическое название - "Ярость на Красном море".

Усик и Джошуа даже успели провести первую дуэль взглядов перед боем. Украинец разгромно победил, Джошуа посыпался.

Усик также умеет танцевать гопак. Он его исполнил впервые после победы на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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