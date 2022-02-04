Украинский боксер Александр Усик принял участие в матче турнира Winter Cup.
Крымчанин вышел на замену в поединке против ровенского "Вереса" в составе житомирского "Полесья".
Усик появился на поле на 77-й минуте, заменив экс-форварда сборной Украины Филиппа Будковского. Боксер сыграл в нападении.
"Полесье" одержало победу со счетом 2:1, а голы были все забиты еще до появления Усика на поле. Известный блогер Дмитрий Поворознюк провел всю игру на скамейке запасных "Вереса".
Отметим, что Усик в детстве (до 15 лет) занимался футболом в симферопольской "Таврии". "Полесье" ушло на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги Украины.
Winter Cup-2022: что нужно знать о турнире
- Winter Cup-2022 - футбольный турнир, организованный телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнир проходит в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.
- На Winter Cup-2022 примет участие четыре команды - по два представителя от Первой лиги и УПЛ: Металлист (Харьков), Полесье (Житомир), Черноморец (Одесса) и Верес (Ровно).
- Турнир проводится по системе - каждый с каждым. Суммарно будет сыграно шесть матчей. Победителем турнира становится команда, набравшая наибольшее количество очков.
- Призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч долларов.