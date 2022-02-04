Украинский боксер дебютировал за "Полесье".

Украинский боксер Александр Усик принял участие в матче турнира Winter Cup.

Крымчанин вышел на замену в поединке против ровенского "Вереса" в составе житомирского "Полесья".

Усик появился на поле на 77-й минуте, заменив экс-форварда сборной Украины Филиппа Будковского. Боксер сыграл в нападении.

"Полесье" одержало победу со счетом 2:1, а голы были все забиты еще до появления Усика на поле. Известный блогер Дмитрий Поворознюк провел всю игру на скамейке запасных "Вереса".

Отметим, что Усик в детстве (до 15 лет) занимался футболом в симферопольской "Таврии". "Полесье" ушло на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги Украины.

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