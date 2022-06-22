Британец Энтони Джошуа первым отвел взгляд в дуэли с Усиком.

Во вторник, 21 июня, в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялась первая пресс-конференция в рамках продвижения боя-реванша между обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Александр Усик рассказал о подготовке к реваншу с Джошуа.

"Я рад, что следующий бой пройдет в Саудовской Аравии против Энтони Джошуа. Как вы знаете, в Украине очень сложная ситуация, но мы делаем свою работу. Мы работаем с моей командой.

Я никогда особо не делал громких заявлений. Я буду работать в тренировочном лагере, а потом выйду в ринг и порадую вас своим боксом", - сказал Усик.

Энтони Джошуа в свою очередь признал, что в первом бою справедливо уступил украинцу.

"Усик надрал мне задницу в отдельных раундах, но я сумел достойно принять это поражение. И я готов признавать свои ошибки. И в сентябре он был лучше, а я был хуже. Теперь мне нужно перевернуть эту ситуацию. Мне кажется, нужно иногда быть проще в ринге. Сейчас активно работаю в тренировочном лагере.

Нужно отдать сопернику должное. Я готов признавать, когда вижу, что кто-то лучше меня. Меня мотивирует, если я вижу, что Усик был сильнее меня в тот день. Или он сильнее меня в каких-то компонентах. Это мотивирует меня становиться лучше.

А 20 августа, я уверен, мы подарим фанатам шоу", - сказал Джошуа.

После пресс-конференции Александр Усик и Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов.

Боксеры долго смотрели друг другу в глаза и не реагировали на призывы завершить дуэль. После упорной просьбы модератора, украинец в полоборота вернулся к зрителям, не отводя при этом взгляда. Тоже самое сделал и Джошуа, а через несколько секунд все же первым отвел взгляд.

Дуэль взглядов Усик - Джошуа

Напомним, что накануне было официально объявлено о повторном поединке между Усиком и Джошуа. Датой реванша названо 20 августа. Бой состоится в городе Джидда, Саудовская Аравия и будет называться "Ярость на Красном море".

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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