20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш украинского боксера Александра Усика против Энтони Джошуа.
Британский боксер считает, что нужно меньше говорить о том, может ли он победить украинца в реванше.
"Я определенно очень хочу вернуть титулы в свои руки. Вокруг меня слишком много болтовни. Меньше слов, больше дела. Позвольте мне просто выйти туда и сделать свою работу. Нужно выйти и забрать у него титулы, сделать свою работу. Я не комик, не тот, кто пишет речи.
Я определенно голоден. В конце концов, то, как я выступлю, будет говорить о многом", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.
Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.