Британский боксер высказался о предстоящем бое с Усиком.

20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш украинского боксера Александра Усика против Энтони Джошуа.

Британский боксер считает, что нужно меньше говорить о том, может ли он победить украинца в реванше.

"Я определенно очень хочу вернуть титулы в свои руки. Вокруг меня слишком много болтовни. Меньше слов, больше дела. Позвольте мне просто выйти туда и сделать свою работу. Нужно выйти и забрать у него титулы, сделать свою работу. Я не комик, не тот, кто пишет речи.

Я определенно голоден. В конце концов, то, как я выступлю, будет говорить о многом", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.

Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.

Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.

Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.

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