Александр Усик считает себя своим самым сложным соперником.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о главном достижении в своей карьере.

35-летний боксер признался, что золотая медаль Олимпиады-2012 в Лондоне до сих пор является для него самым большим триумфом в карьере.

"Я считаю олимпийское золото в любителях самым большим достижением в моей карьере.

Пока для меня нет ничего выше, включая мои титулы в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Возможно, если я объединю все титулы в супертяжелом дивизионе и получу все четыре пояса, то задумаюсь над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса в хевивейте", - сказал Усик в интервью Parimatch.

Кроме того, Александр Усик поделился мнением о своем самом сложном сопернике. По словам украинца, он постоянно соперничает с собой.

"Я - мой сильнейший соперник, ведь я постоянно бросаю себе вызовы. В моем положении ты должен заставлять себя просыпаться утром и делать что-то, что позже принесет тебе вознаграждение", - сказал Усик.

Сейчас Александр ведет подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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