Александр Усик отметил, что Украину ждет яркое будущее.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе и титула чемпиона по версии журнала "The Ring" Александр Усик высказался о полномасштабной войне Украины и России после победы в реванше с Энтони Джошуа.

На пресс-конференции после боя с британцем 35-летний боксер заявил, что украинский народ победит в войне с оккупантами.

"Некоторые люди в мире недооценивают кого-либо. Откройте глаза и посмотрите, что происходит в мире. Просто откройте глаза и посмотрите, что сейчас происходит на территории Украины. Украинцы не сдаются, они будут идти до конца, и мы победим. Надо немного больше времени на это", - сказал Усик.

Также Александр отметил, что Украину ждет яркое будущее.

"Когда-то люди знали Украину благодаря спортсменам - братьям Кличко, Шевченко, Усику, Ломаченко. Сейчас нашу страну весь мир знает как ту, которая защищает себя от второй армии мира. И мы очень хорошо стоим, еще и набрасываем им.

Будущее моего государства - мы победим и будем экономически на очень высоком уровне. К нам будет приезжать много туристов, потому что наша страна богата историей", - заявил Усик.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112) и защитил свои титулы.

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