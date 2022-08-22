Объединительный бой хотят провести перед финалом ЧМ-2022 по футболу.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри могут провести объединительный бой 17 декабря этого года.

Как сообщает Daily Mail, стороны уже начали обсуждать организацию поединка.

Местом проведения боя будет столица Саудовской Аравии - Эр-Рияд. Общий гонорарный фонд - 125 миллионов фунтов.

Поединок может состояться 17 декабря - перед финалом чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

"Мы заинтересованы в проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Мы хотим сделать бой в городе Эр-Рияд", - заявил министр спорта Саудовской Аравии Мохаммад Абдул-Азиз.

Александр Усик накануне успешно защитил свои чемпионские пояса в реванше против Энтони Джошуа. По итогам двенадцати раундов украинец победил британца раздельным решением судей: 115-113, 116-112 и 113-115.

Сразу после боя Усик бросил вызов Тайсону Фьюри:

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", - сказал Усик.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, жестко раскритиковал Усика и Джошуа за их реванш.

"Только что посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-супертяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были е****м дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда", - сказал Фьюри.

После этого Фьюри опубликовал еще один пост, в котором заявил, что готов принять бой против Усика и лишить украинца всех его поясов.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

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