Британский суперяжеловес хочет провести бой против стронгмена Хафтора Бьернссона.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который после победы над Диллианом Уайтом заявил о завершении карьеры, готов вернуться в ринг снова.

Британский боксер заявил, что планирует провести бой с исландским стронгменом Хафтором Бьернссоном, который известен по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов".

"Это было бы весело. Было бы прекрасно выступить перед, скажем, 70 тысячами болельщиков и показать ему, что такое бокс, заставить его промахнуться и нокаутировать его.

Сейчас мы общаемся с его командой, и это, безусловно, то, что меня интересует", - приводит слова Фьюри The Telegraph.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля. "Циганский король" отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры, но позже заявил, что готов возобновить карьеру и подраться с победителем реванша Усик - Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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