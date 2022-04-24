В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул Диллиан Уайт.
Поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде, благодаря которой он сохранил свой пояс.
После боя Тайсон Фьюри объявил о завершении своей карьеры.
"Нет, я пообещал своей жене, что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на "Уэмбли". Спасибо Великобритании за теплый прием", - сказал Тайсон Фьюри.
Стоит отметить, что завершение карьеры Тайсон Фьюри аннонсировал еще перед поединком против Диллиана Уайта. Однако отец и тренер британского супертяжа Джон Фьюри опровергал слова Тайсона и говорил, что его сын проведет бой против победителя пары Усик - Джошуа.
Напомним, Александр Усик владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO и ожидалось, что в случае успешной защиты украинцем своих поясов в реванше с Энтони Джошуа, будет организован бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
Похоже, этот бой так и не состоится. Или же Фьюри грамотно набивает себе цену, чтобы запросить как можно больший гонорар в будущем в переговорах по этому поединку.
Добавим, что реванш Усик - Джошуа должен состояться этим летом.
Фьюри - Уайт: после боя
- В активе Фьюри 32 победы в 33 боях, 27 из которых 33-летний спортсмен выиграл нокаутом. Один бой Цыганского короля завершился вничью - это был первый поединок против американца Деонея Уайлдера в 2018 году.
- Уайт за свою профессиональную карьеру провел 31 бой, 28 из которых он выиграл и три проиграл. 19 раз Диллиан Уайт побеждал своих соперников нокаутом.
- Свой прошлый бой Тайсон Фьюри провел в октябре прошлого года, тогда Цыганский король нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
- Диллиан Уайт в марте 2021-го года в реванше в четвертом раунде нокаутировал россиянина Поветкина и вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, и второстепенный пояс WBC Diamond.