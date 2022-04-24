Фьюри нокаутировал Уайта и успешно защитил свой пояс WBC.

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул Диллиан Уайт.

Поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде, благодаря которой он сохранил свой пояс.

После боя Тайсон Фьюри объявил о завершении своей карьеры.

"Нет, я пообещал своей жене, что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на "Уэмбли". Спасибо Великобритании за теплый прием", - сказал Тайсон Фьюри.

Стоит отметить, что завершение карьеры Тайсон Фьюри аннонсировал еще перед поединком против Диллиана Уайта. Однако отец и тренер британского супертяжа Джон Фьюри опровергал слова Тайсона и говорил, что его сын проведет бой против победителя пары Усик - Джошуа.

Напомним, Александр Усик владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO и ожидалось, что в случае успешной защиты украинцем своих поясов в реванше с Энтони Джошуа, будет организован бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Похоже, этот бой так и не состоится. Или же Фьюри грамотно набивает себе цену, чтобы запросить как можно больший гонорар в будущем в переговорах по этому поединку.

Добавим, что реванш Усик - Джошуа должен состояться этим летом.

Фьюри - Уайт: после боя