Александр Усик высказался о победе над Энтони Джоуша в реванше.

В ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Поединок завершился победой представителя Украины раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.

После боя Александр Усик заявил, что эту победу он посвящает Украине и воинам, которые сейчас защищают нашу страну от оккупантов.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за его помощь, которую он мне сегодня дал. Он дал мне ее многое сегодня. Мой бог – Иисус Христос.

Спасибо Саудовской Аравии.

Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине.

Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я выстоял и переломил бой в свою пользу", – сказал Усик.

Стоит отметить, что Александру Усику не только удалось сохранить свои пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, но и завоевать титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Напомним, минувшей осенью Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: после боя