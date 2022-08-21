Тайсон Фьюри заявил о готовности подраться с Усиком.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готов сразиться с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

После победы украинца над Энтони Джошуа скандальный британец заявил, что лишит Усика поясов, если ему за это хорошо заплатят.

"Я только что видел, как Джошуа второй раз проиграл Усику, он был не в себе.

Англию лишили чемпионских поясов, но у меня есть решение. Если вы хотите вернуть все эти пояса домой, пошлите цыганского воина, пошлите меня, и я лишу украинского бомжа его поясов, как я сделал с последним украинским бомжем (Фьюри в 2015 году отобрал титулы у Владимира Кличко - прим.).

Если вы хотите лучшее, вы должны за это платить. Это будет очень дорого, так что достаньте чековую книжку, и я лишу украинского бомжа поясов", – сказал Фьюри у себя в Instatram.

Позже Фьюри удалил свой пост, но запись уже разошлась в Сети.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры.

Примечательно, что Усик уже отобрал у Фьюри один из его поясов. Благодаря победе над Джошуа украинец не только защитил свои титулы, но и завоевал титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Добавим, что после победы над Энтони Джошуа украинский чемпион вызвал на бой Тайсона Фьюри.

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", - сказал Усик.

Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон Фьюри очень грубо отреагировал на бой Усика против Джошуа, назвав обоих боксеров дерьмом после просмотра их реванша.

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