Украинский боксер хочет позаботиться о своем здоровье.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на свой потенциальный поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Усик дал интервью для BBC News Украина.

- Есть ли шансы, что он состоится до конца года, так, как этого, кажется, хотят промоутеры господина Фьюри?

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- В этом году он точно не состоится. Переговоры продолжаются. У меня все слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать.

Их сейчас надо вылечить, и восстановление после этого будет где-то полтора-два месяца. Если этого не сделать, они могут дать о себе знать в самый неудобный момент.

Поэтому я сейчас общаюсь с врачами, которые помогают мне, чтобы максимально сделать чек-ап тела, потому что я в течение пяти месяцев был в жестком тренировочном графике, и тело истощилось.

Я просто физически сейчас не смогу подготовиться (к бою до конца года - УНИАН) никак. Вот вообще никак. А зачем мне выходить на поединок неподготовленным?

Для меня важнее мое внутреннее самочувствие и здоровье, чем большой поединок, потому что я не собираюсь отбоксировать и все.

Я собираюсь путешествовать с детьми, воспитывать их, помогать им в том, чем они будут заниматься, - сказал Усик.

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