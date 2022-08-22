Знаменитый британский боксер потерял двоюродного брата.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ужасной трагедии, которая случилась в его семье.

Как сообщил 34-летний британский боксер в своем Инстаграме, его двоюродный брат Рико Бертон погиб от ножевого ранения. Фьюри призвал британское правительство срочно ужесточить наказание за преступления с использованием этого вида оружия.

"Мой кузен был убит прошлой ночью, ножом в шею. Ужасно, что всякие идиоты носят ножи. Это нужно остановить как можно скорее.

Британское правительство должно ввести более строгие приговоры за преступления с применением ножа. Это пандемия, и вы не знаете, насколько это плохо, пока не наступите сами! Жизнь очень драгоценна, и ее можно очень быстро отнять. Наслаждайтесь каждым моментом.

Покойся с миром, Рико Бертон. Пусть Господь Бог дарует тебе хорошее место на небесах. До встречи", - написал Фьюри.

Фьюри опубликовал свой пост спустя несколько часов после того, как раскритиковал поединок Александра Усика и британца Энтони Джошуа и согласился провести объединительный бой с украинцем.

Ранее УНИАН сообщал, что стала известна ориентировочная дата проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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