Бывший чемпион мира Энтони Джошуа, который дважды проиграл Александру Усику, готов выйти в ринг против обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
Команда Джошуа согласилась с условиями, которые Тайсон Фьюри выдвинул для проведения боя. Эй Джей согласен драться с Циганским королем уже в декабре этого года.
"258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Тайсона Фьюри в прошлую пятницу по бою 3 декабря.
В связи с кончиной королевы мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа", - сообщила 258 MGT на своей странице в Twitter.
В ответ сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен пообещал отправить Джошуа контракт на бой.
"Контракт будет у вас очень скоро", – заявил он.
Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.
Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.