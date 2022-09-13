Фьюри и Джошуа могут провести бой в декабре этого года.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа, который дважды проиграл Александру Усику, готов выйти в ринг против обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Команда Джошуа согласилась с условиями, которые Тайсон Фьюри выдвинул для проведения боя. Эй Джей согласен драться с Циганским королем уже в декабре этого года.

"258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Тайсона Фьюри в прошлую пятницу по бою 3 декабря.

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В связи с кончиной королевы мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа", - сообщила 258 MGT на своей странице в Twitter.

В ответ сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен пообещал отправить Джошуа контракт на бой.

"Контракт будет у вас очень скоро", – заявил он.

Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.

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