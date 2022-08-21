Британец Энтони Джошуа очень эмоционально прокомментировал бой против Усика.

В ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Поединок проходил в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинца Усика раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал поражение Александру Усику.

"Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли страсть. Я не боксер-любитель пятилетнего возраста, который был элитным проспектом с юности. Меня посадили в тюрьму, меня отпустили под залог и потом я начал тренироваться. Я хотел иметь возможность сразиться.

Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в это. Этот юноша избил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует об уровне тяжелой работы, которую я приложил, поэтому, пожалуйста, поаплодируйте нашему чемпиону мира в супертяжелом весе.

Я не 12-раундовый боец. Посмотрите на меня, я новая порода супертяжеловесов. Я супертяжеловес, это тяжелая работа. Усик – феноменальный талант, трижды "ура" в его честь", - сказал Джошуа.

Добавим, что Александру Усику не только удалось сохранить свои пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, но и завоевать титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Напомним, минувшей осенью Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: после боя