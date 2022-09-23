Фьюри отреагировал на слова Усика, что британец его боится.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри очень жестко отреагировал на слова Александра Усика о том, что он боится украинского боксера.

Британский супертяж записал обращение в своем Твиттере, в котором грубо оскорбил обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

"Усик, ты маленькое дерьмо. Ты маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска. И еще одно дерьмо, этот большой бодибилдер Джошуа.

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У него есть контракт бог весть сколько времени, до сих пор не подписан. Ты, маленькая сосиска, ты не хочешь драться.

Твой менеджер – маленькая сосиска, никогда не видел кого-то вроде тебя.

Вы два пакета дерьма, я буду биться 3 декабря, даже если эта сосиска не подпишет контракт, а я думаю, что он не подпишет, потому что у него нет яиц для этого, потому что он мешок с дерьмом.

Вы оба - пара маленьких сосисок, Джошуа - дерьмо, Усик - дерьмо, вы два дерьма", - сказал Фьюри.

Накануне Александр Усик в комментарии YouTube-каналу USYK17 заявил, что Тайсон Фьюри боится его, поэтому решил провести бой с Энтони Джошуа.

"Если они договорятся о поединке, то побуцкают друг друга. Просто все ждут бой Усик - Фьюри за абсолюта. Много лет этого не было в тяжах. Мне кажется, несмотря на то, какой Тайсон Фьюри крутой и что о нем говорят, он боится меня", - сказал Усик.

Напомним, Александр Усик бросил вызов Тайсону Фьюри после победы в реванше с Энтони Джошуа. Цыганский король сначала принял вызов украинца, но потом принял решение провести бой с Джошуа, а не с Усиком.

Тайсон Фьюри бросил вызов Джошуа, предоставив на выбор две даты для поединка - 26 ноября на стадионе "Уэмбли" в Англии или 3 декабря на стадионе "Кардифф-Сити" в Уэльсе. В команде Энтони Джошуа заявили, что Эй Джей готов драться с Фьюри.

В последнем бою Джошуа раздельным решением судей уступил украинцу Александру Усику. Фьюри после победы над соотечественником Диллианом Уайтом объявил о завершении карьеры, но позже дал понять, что намерен провести бой с Усиком или Джошуа.

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