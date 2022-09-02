Украинский боксер ответил на вопрос "Чей Крым?".

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказал свою позицию по Крыму, который находится под оккупацией РФ.

Об этом украинец сказал на пресс-конференции посвященной его успешной защите титулов в реванше с британцем Энтони Джошуа.

"Много мы уже об этом общаемся. Знаете, что мне не нравится в жизни? Когда хотят есть за мой счет, но я не угощаю, а у меня требуют, чтобы я заплатил.

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В 2014 году, когда Крым уже был оккупированным… Я не помню, я приехал с какого-то поединка, и у нас пресс-конференция была на Подоле в каком-то спортивном пабе, и там меня спросили о Крыме - парне, который родился в Крыму и живет.

"Чей Крым?" – он украинский, был украинским и остается.

Потом мой любимый канал начал меня спрашивать за это, потом еще кто-то начал.

Я был в Крыму и за 2 дня до "референдума" принципиально уехал оттуда, но никто не пришел помогать Крыму и крымчанам. Люди, которые пытались, они приезжали, еще кто-то, но никто этого не сделал из властей того времени, а меня начали спрашивать за Крым и на этом делать какие-то рейтинги.

Я первый раз говорил, что Крым – это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется, как было до 2014 года.

Вы хотите спросить меня, на что я вам не буду отвечать. Вы меня провоцируете за это специально. Однажды я сказал. Кажется, я не так много лгал, чтобы мне не верить или верить, а может, и вовсе не лгал. Он наш был, есть и будет", – сказал Усик.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец принял вызов украинца, который после победы над Джошуа заявил, что готов драться только с Фьюри.

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