Александр Усик вернулся на родину спустя несколько дней после победы над Джошуа.

В ночь на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше, который прошел в Саудовской Аравии.

Спустя несколько дней после боя Александр вернулся в Украину. Об этом украинский боксер сообщил в Instagram.

"Родная, мы скучали...", - подписал фото Усик.

Відео дня:

Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец принял вызов украинца, который после победы над Джошуа заявил, что готов драться только с Фьюри.

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