В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) Канело будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина.

Сауль Альварес назвал Александра Усика лучшим боксером мира.

32-летнего мексиканца цитирует Insider.

По словам Канело, в его личном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории первую строчку занимает Усик.

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"Усик - номер один в мире. Все благодаря его навыкам", - уверен Альварес.

Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год Альварес заработал 90 миллионов долларов.

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) Канело будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Украинец победил британца и сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Раньше Усик объяснил, почему он не может сражаться против Тайсона Фьюри в 2022 году.

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