Сауль Альварес назвал Александра Усика лучшим боксером мира.
32-летнего мексиканца цитирует Insider.
По словам Канело, в его личном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории первую строчку занимает Усик.
"Усик - номер один в мире. Все благодаря его навыкам", - уверен Альварес.
Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год Альварес заработал 90 миллионов долларов.
В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) Канело будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина.
Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Украинец победил британца и сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Раньше Усик объяснил, почему он не может сражаться против Тайсона Фьюри в 2022 году.