Знаменитый боксер планирует сыграть за "Полесье" в следующем сезоне.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен сыграть в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

35-летний боксер рассчитывает, что футбольный клуб "Полесье" предоставит ему несколько минут игры в следующем сезоне, когда команда будет играть в УПЛ.

"Я очень хочу сыграть на футбольном поле. У меня уже одна детская мечта сбылась - я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье". А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге.

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Я буду готовиться к Высшей лиге, немного сброшу вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Александр Усик дебютировал в составе житомирского "Полесья" в матче против ривненского "Вереса" на турнире Winter Cup в Турции. Поединок завершился победой команды из Житомира со счетом 2:1. Усик появился на поле в этом матче на 77-й минуте. 35-летний боксер-футболист имел даже возможность забить гол, но с близкого расстояния не попал по мячу.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

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